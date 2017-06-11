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Почему в Украине годами откладывают перепись населения
После 2001 года каждая новая власть медлит с проведением всеукраинской переписи населения.
Как уточнил политический эксперт Александр Радчук, в последний раз масштабный социолого-демографический аудит проводился в 2001 году, по его результатам количество украинцев достигало 48,5 миллионов.
«Процедура переписи населения переносилась четырежды. Последний раз – в 2016 году, уже после событий Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Следующая перепись при самом оптимистичном сценарии состоится в 2020 году», — отметил специалист.
По его словам, на неофициальном уровне министры указывают на невозможность проведения переписи из-за нехватки средств.
«В правительстве посоветовали органам госстатистики использовать программно-технические средства, закупленные для обработки материалов всеукраинской переписи населения, для выполнения текущих задач. Это означает, что еще три года власти планируют использовать устаревшие статистические данные для принятия ответственных решений. В частности, речь и об успехе реформ. Более сложной ситуация выглядит, учитывая медицинскую и пенсионную реформы», — рассуждает политолог.
Эксперт добавил, что, по предварительным подсчетам вице-премьера, процедура переписи будет стоить около миллиарда гривен из госбюджета.
«Пока в правительстве будут искать средства, Госстат готовится проводить большое выборочное исследование. В данной ситуации есть две позиции. С одной стороны, детальная всеукраинская перепись может дать наиболее полную демографическую картину и возможность подробно показать динамику миграции населения как внутри страны, так и за рубеж. С другой стороны, а есть ли смысл в таких исследованиях, учитывая войну на Донбассе и Крым, который остается под оккупацией», — анализирует Радчук.
Эксперт предположил, что за отсрочкой процедуры всеукраинской переписи может стоять политический подтекст.
«Война и экономический кризис усилили миграционные тенденции, существенно изменили демографическую ситуацию, повлияли на здоровье украинцев, продолжительность жизни, рождаемость», — подчеркнул политический эксперт.
На его взгляд, прежде всего, перепись может продемонстрировать серьезные кризисные явления в регионах, селах и малых городах.
«Экономически активное население пытается во что бы ни стало выехать из сельской местности, а пожилые люди часто доживают годы в нищете. Поэтому вопрос объединения общин, успешное проведение децентрализации и админреформы может быть под серьезной угрозой», — считает он.
По словам политолога, риск для власти в том, что перепись может выявить истинные масштабы войны и ее последствий.
«Если в 2001 году демографический перекос в сторону увеличения женской части населения составлял чуть менее 3 миллионов человек, то сейчас ситуация может быть значительно тревожнее», — констатировал Радчук.
Также, как считает специалист, перепись населения важна с учетом проведения пенсионной реформы.
«Прежде всего, речь об установлении предела налоговой нагрузки на работающих украинцев. Планирование расходов на социальные нужды также невозможно без учета социально-демографических показателей», — отметил политолог.
«Но наиболее тревожным в этой ситуации выглядит то, что социологи еще до проведения переписи отмечают: следует ожидать шокирующих результатов. Прежде всего, в части существенного сокращения численности населения по сравнению с 2001 годом», — резюмировал Александр Радчук.
Источник: news.eizvestia.com
Теги: Украина, Донбасс, перепись населения, демография
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