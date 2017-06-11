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Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг

11.06.2017 10:10
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Порошенко: С ЕС идут переговоры об отмене платы за роуминг

Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг. Об этом сообщил во время выступления на Европейской площади в Киеве по случаю введения безвизового режима с ЕС президент Украины Петр Порошенко.

"Мы открываем относительно недорогое железнодорожное сообщение, удешевляем авиаперелеты, привлекаем лоукосты. В моих переговорах с руководством Евросоюза и с лидером стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории Европейского союза", - заявил он.

Также Порошенко сообщил, что 4 млн украинцев уже получили биометрические паспорта и очередь желающих их получить не уменьшается.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) готовит меры по уменьшению платы за услуги международного роуминга.

Источник: news.liga.net



Теги: Донбасс, роуминг, Евросоюз, Порошенко
 
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