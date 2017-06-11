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Порошенко: Украина навсегда уходит от советского прошлого
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что со вступлением в силу безвизового режима со странами ЕС у Украины есть больше аргументов для перспективы членства в Европейском Союзе.
"Хочу сказать: чем больше прогресс, который мы демонстрируем на пути реформ, тем больше аргументов у меня и украинского народа появляется для того, чтобы дать Украине и перспективу членства в ЕС. Ведь Украина является европейской страной в соответствии с 49-й статьей Римского статута", - сказал П.Порошенко в своем совместном выступлении с президентом Словакии Андреем Киской на пограничном пункте пропуска "Ужгород" (Закарпатская обл.) в воскресенье.
Глава украинского государства также добавил, что Украина "навсегда уходит от советского прошлого" и "возвращается в европейскую семью". "Уже больше 4 млн украинцев имеют биометрические паспорта, они больше не нуждаются в каких-то визах, бумажной волоките, сборах, очередях и это увеличивает ценность украинского паспорта", - сказал П.Порошенко.
В свою очередь, А.Киска поздравил украинцев с безвизовым режимом с ЕС.
"За этим днем стоит много усилий и большая усердная работа. Украина выполнила свои обещания, то же самое сделал ЕС. Так и должно быть, каждый должен выполнять свои обещания", - сказал президент Словакии.
А.Киска призвал Украину не прекращать реформы и двигать дальше на этом пути.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Евросоюз, Порошенко
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