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Тимошенко уверена, что падение курса втрое – это искусственный процесс для ликвидации народа
Как сообщает Обозреватель, во время пресс-конференции в Харькове 10 июня, лидером партии «Батьківщина» Юлией Тимошенко была высказана мысль, что падение национальной валюты втрое явилось следствием самой сильной технологии с целью ликвидации украинского народа.
Она считает беспрецедентное снижение курса гривны „ядерной финансовой кнопкой“, уже задействованной по отношению к Украине: „Падает курс гривны - падают все банки, которые не держат в ручном режиме и которые не хранят искусственно. У нас упало 85 банков. Автоматически в валютном выражении падает уровень жизни, втрое уменьшается заработная плата, в три раза вырастут цены в гривне“.
Лидер партии приводит данные ООН, согласно которым 60% украинского населения откинуто за черту бедности, чему способствовало замораживание заработных плат и пенсий.
Тимошенко далее пояснила, что после падения 85 банков, где средний украинский класс „сохранял копейки и закладывал имущество“, был открыт Фонд гарантирования вкладов, возглавляемый бизнес-партнёром президента: „450 млрд. грн. активов среднего класса разрушенных банков передано Фонду гарантирования вкладов. Председатель Фонда должен переоценить эти активы по реальной рыночной стоимости и вернуть деньги среднему классу. Но вместо этого они с Порошенко оценивают имущество, которое стоит 450 млрд. грн., на 90 млрд грн. Посчитайте, что они положили себе в карман?“.
По этому поводу в НАБУ лично Тимошенко уже подано детальное изложение махинаций по Фонду гарантирования вкладов.
Все проводимые правительством реформы в стране, Тимошенко также назвала большим экспериментом над украинской нацией, приведя в качестве примера реформу газового рынка: „А где рынок, если в стране торгует один монополист? Зачем ставить на украинский газ цену в 285 долл. за тыс. кубометров, когда его себестоимость составляет 18 долл. Две цели — хорошо заработать, а второе — практически сделать людей неплатёжеспособными». Покупательная способность после этого падает до крайнего минуса, говорит депутат.
«Если хочешь, чтобы экономика конкурента развивалась, надо уничтожить покупателя. Развитие экономики невозможно, если нет покупателей. Это аксиома. Что с нами сделали? У нас уничтожили покупателя, и теперь средний класс будет иметь стратегическую стагнацию, которую поправить можно только одним образом — увеличить покупательную способность главного инвестора нашей экономики — украинца“.
А ещё одной мистификацией, Тимошенко называется медицинская реформа: „Все знают, что у нас сегодня нет бесплатной медицины, но это нужно менять. То, что делается с медицинской реформой, — это крах. Надо ввести полную систему медицинского страхования, затем оценить услуги, затем создать сверхмощную систему контроля медуслуг. И тогда уже можно делать платную медицину. Однако, не вводя страховой медицины, реформой от власти начинается платная медицина по европейским ценам, а также убираются деньги из местных бюджетов в центральный фонд, который будет контролировать все и платить за медицинские услуги маленький процент. Половина денег Фонда красиво будет списана. Это не медицинская реформа, это видимость ликвидации людей, которые не способны заплатить за лечение“.
А что касается земельной реформы, то она напомнила об инициированном «Батькивщиной» сборе подписей против продажи украинских сельскохозяйственных земель…
Теги: Донбасс, гривня, падение, Тимошенко
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