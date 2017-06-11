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У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России
11.06.2017 18:10
Президент России Владимир Путин считает, что те, кто хотят увидеть негатив в цитате российского писателя Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ", умалчивают вторую строфу стиха.
Видео, на котором Путин рассказывает, "как надо читать" Лермонтова, в своем Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Те, кто хотят увидеть негатив, на этом останавливаются, но там есть вторая строфа.... Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих царей. От их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей", - процитировал президент РФ.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Порошенко
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