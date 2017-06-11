Україна експортувала олії на $1,98 млрд

11.06.2017 17:29

Протягом січня-травня поточного року Україна експортувала 2,6 млн тонн соняшникової олії на $1,98 млрд. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Разом з тим імпорт зазначеного продукту склав 58 тонн на $74 тис. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі олією склало $1,98 млрд.

Найбільшим імпортером української олії протягом звітного періоду стала Індія, яка імпортувала української олії на $688,8 млн (питома вага ― 34,8%). На другому місці ― Китай — $170,8 млн (8,6%), третє займає Іспанія ― $168,3 млн (8,5%).

За даними ДФС, у січні-травні 2017 імпортувала Україна олію з Росії — на $55 тис. (74,3%), Нідерландів ― на $13 тис. (17,6%), Франції ― на $4 тис. (5,4%).

Источник: agravery.com