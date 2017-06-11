В Крыму более полугода удерживают "ошибочно задержанного" гражданина Украины – адвокат

11.06.2017 07:50

Подконтрольный Кремлю Армянский городской суд Крыма продлил срок содержания под стражей афганца с украинским гражданством Кабира Мохаммада: таким образом, он будет находиться в СИЗО до 13 сентября 2017 года. Как передает Крым.Реалии, об этом сообщил адвокат задержанного Борис Удовиченко.

По его словам, в крымском СИЗО свыше 6 месяцев удерживают гражданина Украины афганского происхождения, которого сотрудники ФСБ России задержали во время въезда на полуостров. Российская власть хочет экстрадировать Кабира Мохаммада в Иран – якобы как особо опасного преступника, которого давно разыскивает Интерпол.

По словам жены задержанного Оксаны Мохаммад, во время проверки документов на админгранице с Крымом 14 сентября 2016 года российские пограничники заявили, что Интерпол разыскивает по заявлению гражданина Ирана Афганистана Мохаммад Ниязи Кабира, который с ноября 2010 года находится в международном розыске "по делу о мошенничестве".

Жена задержанного утверждает, что ее муж не бывал в Иране, и имеет открытую шенгенскую визу, по которой он с семьей выезжал в страны Европы.

Консульство Афганистана в России направило в суд Армянска письмо, которым подтверждает личность задержанного Мохаммада Кабира. В ведомстве утверждают, что задержанный в Крыму не имеет никакого отношения к упомянутому Интерполом лицу.

17 марта в подконтрольном Кремлю т.н. Верховном суде Крыма рассмотрели очередную апелляцию на решение о мере пресечения Кабиру Мохаммаду, решение о содержании под стражей оставили в силе.

Правозащитники сообщают, что в СИЗО мужчина перенес второй инсульт и нуждается в медицинской помощи.

По утверждению Крымской правозащитной группы, Мохаммад Кабир проживает в Украине с 1986 года, закончил медицинский институт в Донецке, имел вид на жительство. В 2012 году Кабир получил украинское гражданство. Его семья проживает в Борисполе Киевской области. В Афганистане он и его родственники имеют семейный бизнес, поэтому время от времени Кабир летал в Афганистан. Комментарии российских силовиков по поводу задержания гражданина Украины Мохаммада Кабира на данный момент отсутствуют.

Источник: segodnya.ua