Война избавила Украину от проблемы дотационных шахт, — волонтер

11.06.2017 14:28

Война на Донбассе избавила Украину от серьезного и болезненного решения о ликвидации шахт, который рано или поздно приходилось бы принимать.

Такое мнение выразил известный волонтер Роман Доник.

«Англия избавилась от шахт болезненно, но очень давно. У нас же это все приняло вообще ужасные какие-то формы. У нас два региона во многом жили на дотации», — заявил Доник, отметив, что от дотационных отраслей пришлось бы со временем избавляться. При этом бы возник вопрос о том, как адаптировать людей к новым условиям.

«Есть четкое понимание: того Донбасса, который был, уже никогда не будет. Даже если сюда придут инвесторы. Инвесторы не будут вкладывать деньги в убыточные шахты. Того Донбасса, который помнят, уже никогда не будет», — говорит волонтер в интервью «Апострофу».

В то же время Доник обращает внимание на другую серьезную проблему – дальнейшая судьба идеологических сторонников «ДНР» и «ЛНР», которые живут на оккупированных территориях.

«Куда будут деваться эти люди, я тоже не знаю. Мне бы хотелось, чтобы у них вообще забрали право голоса. В идеале – и вовсе выселили в Россию или еще куда», — говорит волонтер, отмечая, однако, что от принятия столь кардинального шага Украину будет сдерживать Европа.

Источник: pl.com.ua