Чтобы не лишиться безвиза: украинцам дали несколько важных советов

12.06.2017 10:10

Если украинцы хотят быть желанными гостями в Европе, им придется придерживаться правил поведения в цивилизованном обществе. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал Алексей Давиденко, экс-депутат Киевского городского совета.



«Все, кто будет впервые пользоваться долгожданной возможностью ощутить все преимущества безвиовых поездок в Европу. Чтобы там нас и в будущем были рады видеть, нужно напомнить о некоторых самых простых правилах поведения в пристойном обществе Европы», - подчеркнул он. Давиденко отметил, что в Европе не ходят по улицам с бутылкой открытого пива в руке, не распивают вино на детской площадке и не жарят в парке шашлыки. «В странах Европы в публичных и общественных местах не разговаривают громко по телефону, также не принято разговаривать по телефону за рулем авто. В Европе не курят внутри кафе/ресторанов и не бросают бычки себе под ноги», - написал он. Также Давиденко сообщил, что в ЕС из окна машин не выкидывают слюд от пачки сигарет и фантики от конфет.



«В европейских странах нет привычки тыкать в других людей пальцами и удивляться их ориентации, внешности или стилю их жизни. В Европе подстегиваются в автомобиле и не спорят с офицером», - написал политик.