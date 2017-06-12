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Експерт розповів, чого українцям чекати від протестів в РФ (відео)
В Україні за протестами в Росії з задоволенням спостерігають, але ілюзій будувати не потрібно
Таку думку висловив політичний експерт Юрій Романенко.
“Для українців вся ця ситуація вказує на одне: ми не повинні занадто сильно турбуватися цими протестами, так як хто б не прийшов до влади в Росії, характер імперських амбіцій не зміниться”, – зазначив експерт.
За його словами, українці повинні робити все, щоб вирішити питання власної стійкості.
Романенко додав, що Навальний виглядає як лідер, який здатний мобілізувати людей. Це фігура, яка активно просувається в якості можливої альтернативи Путіну.
“Однак не виключено, що він є однією з креатур Кремля, оскільки дивно, як йому вдається так довго вести політичну активність в гіперцентралізірованій Росії”, – міркує політолог.
Ромененков підкреслив, що нові фігури необхідні в російській політиці, для того, щоб каналізувати процеси невдоволення суспільства. І Навальний з цим непогано справляється.
Джерело: Politeka
Теги: Украина, Россия, Донбасс, протест, безвизовый режим
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