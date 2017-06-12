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Известный украинский ведущий решил эмигрировать в Канаду
Остапчук признался, что у него в Канаде есть много связей на телевизионном рынке
Ведущий "Евровидения-2017" Владимир Остапчук рассказал, почему решил уехать из Украины и забрать с собой семью.
В интервью Кате Осадчей для ее программы "Світське життя" шоумен признался, что они с женой решили эмигрировать в Канаду, в город Торонто, во благо счастливого будущего их четырехлетней дочери.
"Я не скажу, что мне здесь некомфортно. У меня классная работа, у меня неплохая зарплата. Тем не менее всегда своим мозгом я был направлен на западный рынок. Я смотрю американское ТВ, я слушаю британские радиостанции и частично мы хотели этого для нашего ребенка, для того чтобы она выехала и адаптировалась там чем раньше тем лучше. Ей сейчас 4 года", – рассказал Остапчук.
Ведущий признался, что у него в Канаде есть много связей на североамериканском телевизионном рынке.
"Конечно, мы пытались жить в другом обществе и попробовать на вкус североамериканский телевизионный рынок. У меня там есть неплохие связи, я пытался присмотреться к тому рынку и по крайней мере попытаться. Однако сейчас я немного пересмотрел свои планы. Будем пробовать и тут и там", – поделился Владимир.
Сейчас семья ведущего живет в Украине, но, по словам Остапчука, с осени они с супругой записали дочку в канадский садик.
"Пока жена и дочь живут в Украине. С осени мы записались в садик и будем пытаться каким-то образом понять, или здесь, или там", – подытожил он.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Канада, ведущий, эмиграция
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