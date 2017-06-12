Известный украинский ведущий решил эмигрировать в Канаду

12.06.2017 09:03

Остапчук признался, что у него в Канаде есть много связей на телевизионном рынке

Ведущий "Евровидения-2017" Владимир Остапчук рассказал, почему решил уехать из Украины и забрать с собой семью.

В интервью Кате Осадчей для ее программы "Світське життя" шоумен признался, что они с женой решили эмигрировать в Канаду, в город Торонто, во благо счастливого будущего их четырехлетней дочери.

"Я не скажу, что мне здесь некомфортно. У меня классная работа, у меня неплохая зарплата. Тем не менее всегда своим мозгом я был направлен на западный рынок. Я смотрю американское ТВ, я слушаю британские радиостанции и частично мы хотели этого для нашего ребенка, для того чтобы она выехала и адаптировалась там чем раньше тем лучше. Ей сейчас 4 года", – рассказал Остапчук.

Ведущий признался, что у него в Канаде есть много связей на североамериканском телевизионном рынке.

"Конечно, мы пытались жить в другом обществе и попробовать на вкус североамериканский телевизионный рынок. У меня там есть неплохие связи, я пытался присмотреться к тому рынку и по крайней мере попытаться. Однако сейчас я немного пересмотрел свои планы. Будем пробовать и тут и там", – поделился Владимир.

Сейчас семья ведущего живет в Украине, но, по словам Остапчука, с осени они с супругой записали дочку в канадский садик.

"Пока жена и дочь живут в Украине. С осени мы записались в садик и будем пытаться каким-то образом понять, или здесь, или там", – подытожил он.

Источник: http://www.segodnya.ua