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Кияни вийшли на протест: озвучені вимоги
Жителі столиці перекрили рух транспорту
Йдеться про жителів Дарницького району Києва, які перекрили рух транспорту на Харківському шосе.
Люди пішли на такий крок через те, що у них вже давно відсутнє електропостачання і навіть централізований доступ до води. До акції протесту вже приєднався 141 людей.
Протестуючі ходять туди-сюди по пішохідному переходу. Крім того, вони перекрили розташовані неподалік трамвайні колії. Електрики у них немає ось уже 13 днів. У будинку 132 квартири, в яких проживають близько 500 людей.
Як писала Politeka, в прес-службі «Київенерго» не можуть дати відповідь на питання про те, коли в кранах половини жителів Києва з’явиться, нарешті, гаряча вода.
Раніше повідомлялося Володимир Бондаренко – депутат Київради заявив, що першим джерел боргів за воду є промислові об’єкти, які до місцевого бюджету не мають ніякого відношення. Другим – місцеві жителі, які не платять за рахунками. Третє джерело – бюджетні організації, що належать місту, який зобов’язаний за них розраховуватися.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на Strana.ua
Теги: Донбасс, Киев, протест, требование
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