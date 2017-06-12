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Київ назвав, що за міф розвінчав безвіз
Офіційний дипломатичний представник України при ЄС Микола Точицький вважає, що запуск безвізового режиму між Євросоюзом та Україною свідчить про те, що було остаточно розвінчано міф про нібито неповноцінність України для ЄС, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Дипломат зазначив, що безвіз можна вважати неординарною подією, яка остаточно відкинула упередження про те, що «Україна розташована десь на задньому європейському дворі». Крім того, представник України при ЄС пояснив, що запуск безвізового режиму означає з політичного боку те, що в Брюсселі сприймають Київ як рівнозначного партнера.
Варто нагадати, що раніше свій коментар щодо початку дії безвізу між Україною та ЄС надала представниця ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні. Вона зазначила, що таке політичне рішення є вигідним для обох сторін, адже воно створює для ЄС та України нові можливості. Зокрема, Могеріні, відмітила, що це стосується передусім питань економіки та безпеки, а також посилення партнерства між Брюсселем та Києвом. Крім того, європолітик додала, що цього вдалося досягти завдяки проведеним в Україні реформам.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, миф, безвизовый режим
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