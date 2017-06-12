Климкин предупредил, что безвиз могут отменить

12.06.2017 14:45

Министр призвал украинцев не пользоваться безвизом, чтобы работать в Европе

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что увеличение миграционного потока из Украины может стать причиной для рассмотрения вероятной отмены безвиза. Об этом он сказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН.ua

"Если миграционный поток из Украины увеличится во много раз, то, конечно, будет разбирательство, почему это происходит. Тогда будем разговаривать с Европейской комиссией, с отдельными странами. На этом этапе все уладим. Но опять же, не пользуйтесь безвизовым режимом для того, что работать. Приезжайте, смотрите на ситуацию.... Ищите возможности, но не нарушайте кодекс Европейского Союза. Законы ЕС никогда не должны нарушаться. Как и наши, кстати", – отметил министр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 6:00 12 июня правом безвиза воспользовалось 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС. 22% – в пунктах пропуска для авиационного сообщения.

Источник: http://www.segodnya.ua