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НБУ снял ограничения на перевод денег за границу
Национальный банк Украины с 12 июня отменяет ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины, который ранее был ограничен суммой в 150 тыс. грн в месяц. Об этом говорится в постановлении НБУ №44 от 30 мая, передает УНИАН.
Кроме того, с 12 июня банкам разрешен обмен валюты без ограничений относительно групп классификатора иностранных валют и банковских металлов. До сих пор такие операции проводились исключительно в пределах одной группы классификатора.
В рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.
В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тыс. грн в день.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, НБУ, деньги, ограничение
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