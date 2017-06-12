Нова дорожня поліція буде стояти на старих постах ДАІ

12.06.2017 12:45

Сьогодні в Україні починає роботу нова дорожня патрульна поліція. Для її роботи на автомагістралях буде обладнано вісім стаціонарних постів, де свого часу розташовувалася Державтоінспекція. Як інформує replyua.net, про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.



«Визначено вісім колишніх стаціонарних постів ДАІ, на яких зараз також буде нести службу патрульна поліція, і в майбутньому ці стаціонарні пости стануть дорожніми станціями патрульної поліції», - наголосив Білошицький. За його словами, громадяни зможуть отримати деякі послуги на цих постах. Там буде знаходитися не тільки патрульна поліція, а й інші служби, які будуть взаємодіяти, щоб краще здійснювати нагляд за станом доріг.



Білошицький зазначив, що на сьогодні визначено понад 20 патрулів нової поліції. А вісім стаціонарних постів в майбутньому будуть переобладнані на дорожні станції патрульної поліції. Свого часу глава Нацполіціі Сергій Князєв повідомив, що дорожня поліція почне свою роботу вже 12 червня і повністю замінить стару систему Державтоінспекції. «Я думаю, з понеділка складова ДТП на основних автомагістралях буде докорінно змінена», - зазначив глава Нацполіціі.