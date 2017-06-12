- Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»16:24
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма14:22
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников13:40
- Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта будут выдавать после спецпроверки12:59
ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ ХОТЯТ НАЗВАТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ
Если ситуация не изменится, в области объявят чрезвычайную ситуацию
После обстрела насосной станции Южнодонбасского водопровода ремонтные работы проводить невозможно, поскольку никто не гарантирует безопасность ремонтной бригаде. Только что специалисты КП «Вода Донбасса» в сопровождении ОБСЕ осматривают объем работ.
Пока что без воды остаются 14 годов и почти 60 поселков. В том числе Покровск, Мирноград, Доброполье, Родинское и прилегающие села. Сейчас без центрального водоснабжения 382 тысячи человек.
В населенных пунктах, которые получали воду от Южнодонбасского водопровода, организован бесплатный подвоз из резервных скважин.
Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский заявил, что если ситуация не изменится в ближайшее время, то рассматривается вопрос объявления в Донецкой области чрезвычайной ситуации.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, вода, чрезвычайная ситуация
- Горловчане объявили бойкот выборам
- Жебривский не изменил свою позицию относительно проведения местных выборов на Донбассе и объяснил, почему назначена дата 29 ноября для отдельных громад
- Кризис тянет донетчан на дно
- Часть «ЛНР» осталась без воды
- Дело не в деньгах: В Новогродовке на выборах люди проголосовали за партию, которая потратила на избирательную компанию мизерную сумму
- Как оккупанты Донбасса "убивают" мирные переговоры
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения11:40
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»16:24
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии09:43
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации09:14
- Как правильно питаться в дороге во время путешествий08:53
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты