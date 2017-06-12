ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ ХОТЯТ НАЗВАТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ

12.06.2017 15:30

Если ситуация не изменится, в области объявят чрезвычайную ситуацию

После обстрела насосной станции Южнодонбасского водопровода ремонтные работы проводить невозможно, поскольку никто не гарантирует безопасность ремонтной бригаде. Только что специалисты КП «Вода Донбасса» в сопровождении ОБСЕ осматривают объем работ.



Пока что без воды остаются 14 годов и почти 60 поселков. В том числе Покровск, Мирноград, Доброполье, Родинское и прилегающие села. Сейчас без центрального водоснабжения 382 тысячи человек.



В населенных пунктах, которые получали воду от Южнодонбасского водопровода, организован бесплатный подвоз из резервных скважин.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский заявил, что если ситуация не изменится в ближайшее время, то рассматривается вопрос объявления в Донецкой области чрезвычайной ситуации.

Источник: http://zi.dn.ua