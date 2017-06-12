Пенсионная реформа: узнайте, что изменилось для вас

12.06.2017 19:45

Пенсионная реформа в Украине начинает обретать реальные очертания - предложения Кабмина одобрили МВФ и Всемирный банк.

Теперь очередь за депутатами, ведь, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, осталось немного времени, чтобы начать воплощение в жизнь предложений правительства, пишет Сегодня.

Эксперты надеются, что парламентарии успеют в срок, но признают: реформа в нынешнем виде не решает главного вопроса - введения личных накопительных пенсионных счетов для всех украинцев уже с 2018 года, как было заявлено властями ранее.

ЧТО ИМЕЕМ. Как видно из инфографики, большинство предложений Кабмина улучшает жизнь гражданам, как уже находящимся на пенсии, так и работающим. Например, досрочно, с 1 октября, а не с 1 декабря, как записано пока в законе о госбюджете на 2017 год, повышаются минимальные пенсии. Также Кабмин обещает осовременить, то есть пересчитать, пенсии с использованием в формуле расчета новой средней зарплаты (3764 грн, а не 1197 грн, так как заработки за 8 лет намного выросли, а пенсии - нет) для тех, кто вышел на заслуженный отдых до 2008 года.

Это значит, что более 9 млн пенсионеров из 12 млн получат прибавку к пенсии в среднем 600 грн. На днях премьер Владимир Гройсман привел свежий пример: "Если маляр со стажем 37 лет получает пенсию 2334 грн, то с 1 октября она будет 2961 грн, или на 600 с лишним гривен больше". Также с 1 октября прекратят удерживать 15% с пенсий у работающих пенсионеров (от 295 до 1611 грн ежемесячно).

В то же время аналитики обращают внимание на то, что у тех малооплачиваемых работников, а ныне пенсионеров, у которых пенсия недотягивает даже до минимальной (им доплачивает государство при наличии пенсионного стажа. - Авт.), пенсии не вырастут вовсе либо их рост окажется символическим, и то - только за счет большого стажа (40 лет и более). Критикуют эксперты и предложение Кабмина отменить с 1 января 2018 г. право выхода на пенсию по выслуге лет (30 лет работы по специальности) для ряда профессий, самые многочисленные из них - учителя и медики.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Несмотря на одобрение реформы от МВФ, наши власти пока не определили четкий план действий. Министр соцполитики Андрей Рева заявил, что начать реформу с 1 октября не успеют, если Рада до каникул (до 15 июля) не успеет внести изменения в законодательство, позволяющие начать пенсионную реформу.

То, что деньги на повышение пенсий найдутся, в правительстве уверены. "За пять месяцев в Пенсионный фонд поступило сверх плана 11 млрд грн за счет повышения вдвое минимальных зарплат", - отрапортовал Рева. Для понимания: этих денег хватит на выплату пенсий примерно 60% пенсионерам в течение месяца.

В то же время вице-премьер Павел Розенко по-прежнему настаивает на том, что пенсреформа должна предусматривать введение личных пенссчетов для всех украинцев моложе 35 лет уже с 2018 г., а не только для молодых шахтеров и с 2019-го, как предлагает Минсоцполитики.

ЭКСПЕРТЫ: ПО ФАКТУ ВОЗРАСТ ПОДНИМУТ Эксперты по пенсиям уверены: МВФ и Всемирный банк согласились с реформой Кабмина, так как фактически она поднимает пенсионный возраст, постепенно увеличивая стаж легальной работы, необходимый для получения пенсии. И те, у кого стажа не будет, выйдут на пенсию, когда заработают или докупят стаж.

"Чтобы повышение пенсий состоялось с 1 октября, нужно принять все изменения до 15 июля, - говорит руководитель соцпрограмм Института социально-экономических исследований Марианна Онуфрик. - Но в целом пенсреформа заполитизирована, поэтому правительству будет непросто убедить парламент проголосовать за этот документ".

Экс-замглавы ПФ Виктор Колбун с этим согласен и настаивает на скорейшем введении личных пенсионных счетов: "Это длинные деньги, которые могут годами работать на украинскую экономику. Не будет "удобного времени" для введения личных пенсионных счетов, поэтому чем скорее власти решатся на это, тем дешевле обойдется. Но найти голоса депутатов даже для предложенного варианта реформы будет тяжело: одним она не понравится как слишком жесткая, другие назовут ее косметической и потребуют доработки".

Источник: http://from-ua.com