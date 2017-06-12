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Петров пост: важны мандрыки и исповедь
Сегодня, через неделю после Троицы начинается Петров пост, один из четырех многодневных постов церковного года у верующих византийского обряда.
По легенде, апостол Петр ввел пост на просьбу женщин - чтобы мужчины меньше кушали масла, сыра, молока и сметаны, пишет Обозреватель.
Длительность этого поста зависит от Пасхальных праздников: чем Пасха наступает раньше, тем пост будет длиннее. Если позже, то короче. Петров пост заканчивается 12 июля, на праздник Петра и Павла. Соответственно, иногда он может длиться 8 дней, а иногда и 42.
Ритуальной едой считались так называемые мандрыки - коржики из пшеничного теста, с добавлением сыворотки, творога и яиц. Каждая хозяйка стремилась сделать первые зажынки из нового урожая ячменя.
Как проводить пост
Этот пост не является очень строгим. Так, можно кушать еду растительного происхождения с подсолнечным маслом (но только не в понедельник, среду и пятницу), а также рыбу (по субботам и воскресеньям), потому как святой апостол Петр считался покровителем рыбаков.
Во время этого поста также запрещено венчать молодоженов и крестить детей. Каждый верующий должен хотя бы один раз причаститься и исповедоваться. После окончания поста в народе отмечали праздник апостолов - Петра и Павла.
Окончание поста
К празднику нужно убраться в доме, повесить чистые полотенца, поменять постели. На церковную службу обычно идут с цветами и веночками, украшенными красными маками.
В церкви принято святить обрядовый хлеб, испеченный накануне.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, путешествие, исповедь, пост
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