Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Петров пост: важны мандрыки и исповедь

12.06.2017 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Петров пост: важны мандрыки и исповедь

Сегодня, через неделю после Троицы начинается Петров пост, один из четырех многодневных постов церковного года у верующих византийского обряда.

По легенде, апостол Петр ввел пост на просьбу женщин - чтобы мужчины меньше кушали масла, сыра, молока и сметаны, пишет Обозреватель.

Длительность этого поста зависит от Пасхальных праздников: чем Пасха наступает раньше, тем пост будет длиннее. Если позже, то короче. Петров пост заканчивается 12 июля, на праздник Петра и Павла. Соответственно, иногда он может длиться 8 дней, а иногда и 42.

Ритуальной едой считались так называемые мандрыки - коржики из пшеничного теста, с добавлением сыворотки, творога и яиц. Каждая хозяйка стремилась сделать первые зажынки из нового урожая ячменя.

Как проводить пост

Этот пост не является очень строгим. Так, можно кушать еду растительного происхождения с подсолнечным маслом (но только не в понедельник, среду и пятницу), а также рыбу (по субботам и воскресеньям), потому как святой апостол Петр считался покровителем рыбаков.

Во время этого поста также запрещено венчать молодоженов и крестить детей. Каждый верующий должен хотя бы один раз причаститься и исповедоваться. После окончания поста в народе отмечали праздник апостолов - Петра и Павла.

Окончание поста

К празднику нужно убраться в доме, повесить чистые полотенца, поменять постели. На церковную службу обычно идут с цветами и веночками, украшенными красными маками.

В церкви принято святить обрядовый хлеб, испеченный накануне. 

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, путешествие, исповедь, пост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх