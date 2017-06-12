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Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
Правительство готовит два законопроекта, которые позволят проверять украинцев, которые получают субсидии, по-новому
Так, Министерство финансов готовит проект закона «О верификации», а Министерство социальной политики уже разработало законопроект о социальной инспекции.
Главное новшество – появление ревизоров (социальных инспекторов), которые смогут ходить по семьям и проверять, действительно ли они нуждаются в помощи от государства. Инспектор имеет право «инициировать исследование социальным аудитором материально-бытовых условий семьи, которая обратилась за социальной помощью» и «посещать получателей социальной помощи по адресу их проживания».
Если законопроект примет Рада, социальные инспекторы заработают с 2018 года и обойдутся бюджету примерно в 50 млн грн.
Инспекторы – дополнительный человеческий фактор, без которого можно было бы обойтись, создав открытый реестр всех получателей соцвыплат, уверен экономист Александр Жолудь.
В этом году «скидку на коммуналку» будут получать девять из 15 миллионов существует всего две причины, по которым украинцев могут оставить без субсидии: покупка на сумму от 50 тысяч гривен и дополнительный доход, который не указали в декларации. Минфин из реестров проверяет, кто покупал участки земли, недвижимость и машины на сумму от 50 тыс. и сопоставляет эту информацию со списком субсидиантов. Если покупка была сделана в прошлом году – субсидию могут забрать, если в этом – то в субсидии откажут в следующем сезоне.
Проверять также будут матерей-одиночек, пенсионеров и переселенцев.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Сегодня».
Теги: Украина, Донбасс, сюрприз, субсидия, проверка
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