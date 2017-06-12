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Порошенко підписав закон про заборону георгіївської стрічки
Український президент Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки» (№2031-VIII).
Як передає replyua.net, про це повідомила прес-служба глави держави в понеділок. Даний закон прийняла Верховна Рада 16 травня. Документ починає діяти наступного дня після дати його публікації.
Закон доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, якою встановлюється відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки. У відповідності до документу, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки або її зображення передбачають накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів з її зображенням.
Подібні дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення та виготовлення або розповсюдження георгіївської стрічки або її зображення передбачають штраф від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів з її зображенням під всіх випадках.
Теги: Донбасс, закон, запрет, Порошенко, георгиевская лента
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