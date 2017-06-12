Порошенко рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза

12.06.2017 09:00

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу в ночь на воскресенье

Украина будет членом Евросоюза, когда современные школьники станут взрослыми. Такое мнение выразил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с детьми, которые поедут на отдых в Венгрию в рамках инициативы Книга добра, сообщает пресс-служба президента.

Кроме Порошенко, с детьми встретилась его жена Марина и президент Словацкой Республики Андрей Киска.

"Это будущее Украины. Уверен, что когда они будут взрослыми, Украина уже будет членом ЕС. Мы все будем для этого делать: будем менять страну, будем защищать наше государство, будем защищать демократию, свободу и волю", – отметил Порошенко.

Большинство школьников-участников проекта – дети украинских военных, принимавших участие в боях на Донбассе.

Пресс-служба отметила, что при поддержке МИД Украины и Венгерского правительства уже четвертый год подряд в Венгрии происходит летнее оздоровление детей из семей участников боев на Донбассе, семей переселенцев, малообеспеченных семей и одаренных детей из разных регионов Украины.

С 11 июня по 26 августа этого года планируется принять 700 детей как непосредственно с территории восточной Украины, так и из семей участников боевых действий. Первая группа из 112 детей в возрасте от 8 до 15 лет прибудет в Венгрию на отдых 11 июня.

Напомним, с сегодняшнего дня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Источник: http://www.segodnya.ua