Посол объяснил, как вести себя на границе

12.06.2017 12:10

Посол Украины в Бельгии Николай Точицкий уточнил особенности прохождения пограничного контроля после вступления в силу решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом

В частности, он напомнил, что когда мы говорим о безвизовом режиме, идет речь о собственниках биометрических паспортов, которых на сегодняшний день в Украине около 3 млн человек.

Также важно понимать, что безвиз касается исключительно краткосрочного пребывания с конкретной целью — туризм, отдых, бизнес-контакты или научная деятельность. Продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней за полгода, а в целом за год – это 180 дней.

То есть при анализе последних 180 дней на момент проверки (при въезде, выезде или внезапной проверке на территории Шенгенской зоны) путешественник не должен находиться в Шенгенской зоне более 90 дней в течение этого периода.

Если путешественник в течение 90 дней непрерывно находился за пределами стран ЕС, он может снова приехать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней.

«При пересечении границы любой пограничник или соответствующая служба может спросить, с какой целью вы едете. Вы, как и любой другой, в том числе и я, когда приезжаю на ту или иную конференцию, либо даже возвращаясь в Брюссель как аккредитованный посол, человек, который поставлен осуществлять пограничную функцию, может также задать мне вопрос, с какой целью вы прибыли? Несмотря на то, что у меня есть аккредитационная карточка. Это абсолютно нормально и не нужно думать, что это какая-то претензия к гражданину Украины», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что у пограничников есть четкий протокол, по которому они должны действовать. Поэтому если у них возникают какие-то вопросы, не стоит реагировать на это негативно – они просто делают свою работу.

Также Точицкий добавил, что цель пребывания на той или иной территории страны ЕС должна быть подтверждена.

Кроме того, дипломат предостерег от демонстрации чувства юмора во время прохождения контроля.

«Вопросы могут быть разного характера. И ответы на них должны быть четкими и максимально конкретными. Даже если некоторым нравится шутить, в этом случае с пограничниками шутки абсолютно неуместны, поскольку могут привести к недоразумениям», — заявил он.

Напомним, что сегодня, 11 июня в силу вступил безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Сегодня».