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Работа в ЕС: что ждет украинцев с началом безвиза (видео)

12.06.2017 14:30
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Работа в ЕС: что ждет украинцев с началом безвиза (видео)

Массовый выезд в Европу будет ограничен потребностями рынка труда ЕС

В связи с началом безвиза миллионы украинцев не поедут в Европу на работу. Такое мнение в комментарии для Politeka высказал народный депутат группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский, комментируя негативные последствия безвиза для Украины.

«Если говорить о том, смогут ли украинцы массово выехать на «заработки» в Европу, то, во-первых: там нет такого количества работы, на которые украинцы могли бы попасть без прохождения конкурса. Те же строительные профессии, например, просто размешивать бетон – там совершенно другая техника и технологии. Так, к примеру, нет бетономешалок. И вряд ли наш человек сможет так легко попасть там на работу», — сказал он.

Как уже сообщала Politeka, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий уточнил особенности прохождения пограничного контроля после вступления в силу решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом. 

Источник: https://politeka.net 




Теги: Донбасс, Европейский союз, работа, безвизовый режим
 
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