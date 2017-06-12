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Работа в ЕС: что ждет украинцев с началом безвиза (видео)
Массовый выезд в Европу будет ограничен потребностями рынка труда ЕС
В связи с началом безвиза миллионы украинцев не поедут в Европу на работу. Такое мнение в комментарии для Politeka высказал народный депутат группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский, комментируя негативные последствия безвиза для Украины.
«Если говорить о том, смогут ли украинцы массово выехать на «заработки» в Европу, то, во-первых: там нет такого количества работы, на которые украинцы могли бы попасть без прохождения конкурса. Те же строительные профессии, например, просто размешивать бетон – там совершенно другая техника и технологии. Так, к примеру, нет бетономешалок. И вряд ли наш человек сможет так легко попасть там на работу», — сказал он.
Как уже сообщала Politeka, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий уточнил особенности прохождения пограничного контроля после вступления в силу решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Европейский союз, работа, безвизовый режим
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