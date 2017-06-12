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Рельсовий автобус Ковель-Холм вперше здійснив поїздку до Європи
Cьогодні, 12 червня, прикордонники оформили пасажирів першого рейсу рейкового автобуса «Ковель (Україна) - Холм (Польща)», прослідував через пункт пропуску «Ягодин», передає replyua.net.
Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, в рейковому автобусі їхало 92 пасажири. Для оформлення пасажирів прикордонники задіяли необхідну кількість нарядів, що дало можливість перетнути кордон швидко.
«Запуск рейкового автобуса - це один з кроків до розвантаження даного напрямку, без тривалого очікування перетину кордону в чергах, з чим часто стикаються подорожуючі на автомобілях», - йдеться в повідомленні. У Держприкордонслужбі також відзначили, що в Холмі є зручна пересадка на потяги в інші польські міста - Варшаву, Люблін,Жешув.
Раніше повідомлялося про плани «Укрзалізниці» розширити маршрути до країн ЄС, і вже сьогодні перевізник з'єднує Київ з п'ятьма столицями країн Європи. Про це повідомив керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун на своїй сторінці в Facebook. Зараз прямим поїздом з Києва можна дістатися в п'ять столиць європейських країн - Прагу (Чехія), Братиславу (Словаччина), Будапешт (Угорщина), Варшави (Польща) та Бухарест (Румунія).
Теги: Донбасс, Европа, автобус, безвизовый режим
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