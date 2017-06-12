Садовий хоче оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації

12.06.2017 17:22

Міська комісія Львова звернулася до Кабміну з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Як передає replyua.net, про це заявив мер Львова Андрій Садовий. «Щойно міська комісія звернулася до уряду, щоб оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації. Організатори «сміттєвої» блокади можуть починати святкувати. Ми дійсно не маємо інших можливостей для уникнення екологічного лиха », - написав він сьогодні на своїй сторінці у Facebook.



Оцінюючи перспективу будівництва заводу з переробки відходів, Садовий наголосив, що французькі експерти спільно з українськими активно працюють над технологічними параметрами і проектом. «Завершуємо детальне вивчення запропонованого ними ділянки під завод на території ТЕЦ-2, який, на мою думку, є оптимальним. Але в будь-якому випадку, будівництво такого заводу - це 2 роки. Його можуть почати будувати в цьому році», - вважає Садовий.



Відповідне рішення прийнято в понеділок на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Звернення надіслано прем'єр-міністру, РНБО та голові Львівської обласної державної адміністрації.