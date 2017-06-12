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СБУ: Вторжение в Украину должно было пройти с помощью соцсетей
В период подготовки к военному вторжению спецслужбы РФ применяли информационно-психологические операции против Украины через соцсети ВКонтакте и Одноклассники. Об этом рассказала замначальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина, передает УНИАН.
"Период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных и информационно-психологических операций против Украины. В частности, путем создания, администрирования, искусственного наращивания посещаемости антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - заявила она.
"Известно, что значительная часть этих групп администрировалась с территории РФ, также применялись меры привлечения спецслужбами РФ граждан Украины, которые, в некоторых случаях за денежное вознаграждение, проводимое через сервис "Яндекс.Деньги", осуществляли акции во вред территориальной целостности, суверенитету и безопасности Украина", - добавила Лапутина.
Напомним, ранее сообщалось об обысках в офисах Яндекса.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, социальная сеть, СБУ, вторжение
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