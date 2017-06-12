- Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»16:24
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма14:22
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников13:40
- Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта будут выдавать после спецпроверки12:59
Що зміниться з появою нових “даішників”
Стало відомо, що за порядком на дорогах стежитимуть понад 20 патрулів нової поліції
Про це повідомив глава патрульної поліції України Олексій Білошицький.
За словами Білошицький, дорожня поліція боротиметься з найбільш “популярними” порушеннями правил дорожнього руху.
Так, глава патрульної поліції розповів, що в майбутньому автомобілі обладнають сучасними камерами вимірювання швидкості (не плутати з автофіксації). Якщо така камера зафіксує порушення, то поліцейські зупинять автомобіль і відразу на місці залучать “лихача” до відповідальності. Пізніше порушників просто будуть розсилати повідомлення про штрафи і т. Д.
“Зараз правоохоронці реагуватимуть на всі порушення безпеки на дорогах, і притягати до відповідальності в межах тих повноважень, які у них є”, – уточнив Білошицький.
Правоохоронці патрулюватимуть певні ділянки доріг, щоб забезпечити максимальну ефективність роботи. Також українці зможуть скористатися деякими послугами прямо на постах.
Нагадаємо, як писала раніше Politeka, для дорожніх патрульних обладнають 8 стаціонарних постів на автомагістралях, де раніше розташовувалася Державтоінспекція.
По материалам Vesti
Теги: Украина, Донбасс, полиция, ГАИ, патруль
- На смену ГАИ: в Украине начинает работать дорожная полиция
- ГАИ просит водителей воздержаться от пользования собственным транспортом
- ГАИ предупреждает: выходные готовят водителям сложные погодные условия
- ГАИ предупреждает: дорожная обстановка в выходные сильно осложнится
- В Крыму в ДТП пострадали двое дончан
- ГАИ Донецка рекомендует болельщикам Евро-2012 ездить общественным транспортом
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения11:40
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»16:24
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии09:43
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации09:14
- Как правильно питаться в дороге во время путешествий08:53
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты