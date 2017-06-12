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Стало відомо, яку суму українці тримають в депозитах
У травні вклади населення в банках зменшилися на 0,6% – тепер населення тримає в депозитах 429,3 млрд гривень, – НБУ
Кошти, розміщені фізичними особами на рахунках в банках в гривнях та іноземній валюті, зменшилися на 2,6 млрд гривень, або на 0,6% з 431,8 млрд гривень на 1 травня до 429,3 млрд гривень на 1 червня, – такі травневі дані НБУ.
Вклади населення в банках з початку року зменшилися на 0,1% з 429,6 млрд гривень. У тому числі гривневі вклади населення в банках у травні зменшилися на 0,3% з 210,3 млрд гривень на 1 травня до 209,6 млрд гривень на 1 червня. Валютні депозити населення в звітному місяці в гривневому еквіваленті зменшилися з 221,5 млрд гривень до 219,7 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) в травні зменшилися на 848 млн гривень з 358,6 млрд гривень на 1 травня до 357,8 млрд гривень на 1 червня.
Як раніше писала Politeka, правління НБУ прийняв рішення про зниження облікової ставки до 12,5% річних з 26 травня 2017 року. Пом’якшення монетарної політики направлено на підтримку економічного зростання і відновлення кредитування.
Джерело Politeka
Теги: Украина, Донбасс, гривня, деньги, депозиты
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