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У Росії злякалися з пропозицій Києва посилити контроль над росіянами в Україні – МЗС
В українському міністерстві закордонних справ заявили, що в Росії з острахом сприйняли пропозицію українського профільного міністерства щодо посилення норм контролю над громадянами РФ на українських територіях, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це повідомив заступник керівника МЗС України Сергій Кислиця. Він зауважив, що подібна реакція в Російській Федерації слугує свідченням того, що Київ рухається в правильному руслі і рішення щодо використання сучасних методів контролю за росіянами на території України є вірними.
Варто нагадати, що напередодні керівник українського МЗС Павло Клімкін повідомив, що в міністерстві розглядають варіант створення спеціальної системи інформування громадян РФ щодо планів приїхати до України. Клімкін висловив думку, що «нині візи дійсно відживають своє» і варто звикати до того, що люди використовують біометричні паспорти. Після того, як МЗС отримає політичне схвалення відповідного рішення, необхідно буде декілька місяців для розробки та тестування спеціальної платформи.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев
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