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Украинцев терзает новый вирус гриппа: как не заболеть
Немало украинцев слегли с температурой в 39 °С. И это в начале лета! Естественно, это не могло не вызвать вопросов. И мы их задали - Алле Мироненко, завотделением респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского.
Оказалось, что виновник - грипп В, пишет Сегодня.
"Мы регистрируем 2-3 поражения этим вирусом в неделю, - говорит Алла Петровна. - И это лишь подтвержденные случаи - заболевшим провели анализ на установление вида ОРВИ. На деле, безусловно, эта цифра выше. Но с уходом многотысячного числа школьников на каникулы заболеваемость пойдет на спад".
Разгуливать грипп В будет еще 2-3 недели. "Вирус гибнет при температуре от 20 °С. Но важно, чтобы тепло было стабильным. А так как эта весна была холодной и устойчивое потепление появляется только сейчас, то и сезон затянулся, - объясняет вирусолог. - Продлило жизнь гриппу еще и то, что под его прицелом оказались дети, рожденные после 2011 года - в этом сезоне тот же штамм гриппа В, который был в Украине в 2011 году, то есть нынешние детсадовские коллективы не сталкивались с ним и не имеют к нему иммунитет. А на детвору вирус "цепляется" быстро: их иммунная система еще не сформирована в полной мере".
Как же не попасть в число тех, кто будет закрывать гриппозный сезон, мы узнали у Виктора Мацишина, руководителя клиники "Аюрведа-192".
ПРЯМО СЕЙЧАС ПРИМИТЕ 3 Г ВИТАМИНА С
Даже если вы не были в контакте с гриппующим человеком. Витамин в таком количестве усилит защитные силы организма. Если столкнетесь с сопливяще-кашляющим человеком, примите как можно быстрее 2 г аскорбиновой кислоты и делайте это в последующие 2-3 дня.
ПОСЛЕ РАБОТЫ ПРОМЫВАЙТЕ НОС
И полощите горло солевым раствором (из аптеки или приготовленный самими - из расчета 1 ч.л. на 1 л воды) сразу же, как переступите порог дома, будь то после поездки в транспорте или пребывания в помещении с большим количеством людей.
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР - АРОМАТЕРАПИЯ
Зажигайте на 1-2 часа лампу с маслами эвкалипта, мяты или чайного дерева.
УЖИНАЙТЕ СУПОМ И ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КИСЛОМОЛОЧКИ
Здоровый кишечник обеспечивает до 70% неспецифического иммунитета. Но утверждение, что кефир и йогурт заселяют кишечник здоровой микрофлорой - миф: еще до того, как полезные бактерии до него дойдут, они уничтожаются желудочным соком. Кроме того, кисломолочка усиливает выработку организмом слизи, что ухудшает работу кишечника. Есть простой способ наладить пищеварение: отказаться от жареного, копченого и содержащего окисленные жиры, и ужинать супами: овощными или на курином бульоне.
ПЕЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ЕШЬТЕ СПЕЦИИ
Каждые 20-30 минут по 2-3 глотка (в день выпивайте 1,5 л). Это уменьшит количество слизи и токсинов, снижающих иммунитет. А специи в каждый прием пищи улучшают переваривание еды (улучшая в итоге состояние кишечника), а раздражая слизистые гортани, повышают местный иммунитет в ней.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, вирус, грипп
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