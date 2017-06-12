Украинцев ждет рекордно дорогой отопительный сезон

12.06.2017 09:12

В Украине несколько дней назад приняли закон «О Фонде энергоэффективности». Деньги из фонда позволят финансировать работы по утеплению жилья. Однако, несмотря на заявления правительства, многие эксперты уверены: Фонд в этом году, скорее всего, так и не заработает. Нацкомиссия в мае уже повысила тарифы на горячую воду в некоторых городах, с учетом роста заработных плат и подорожания энергоресурсов, вскоре для украинцев может подорожать и отопление. Кроме того, Кабмин сократил субсидии на отопление. В результате отопительный сезон 2017/2018 может оказаться для украинцев рекордно дорогим.

Сайт Сегодня выяснил, как правильно подготовиться к отопительному сезону.

Как платить меньше

До 70% от суммы в коммунальных платежках зимой – стоимость отопления. В планах правительства – установить тепловые счетчики во всех многоэтажках в ближайшие несколько лет. Уже сейчас в Киеве, во Львове, Запорожье и в других областных центрах в большинстве многоэтажных домов стоят теплосчетчики. Жильцы таких домов платят только за использованные Гкал тепла. В неутепленном доме с высокими теплопотерями и счетчиком платежки за отопления могут оказаться даже выше, чем в домах без счетчиков. Однако, как говорят эксперты, после установки теплового пункта и утепления своего дома платить за тепло можно на 70% меньше. Как рассказывает эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Бойко, среди ее знакомых есть несколько человек, которые в отопительный сезон платили всего одну гривню за отопление квадратного метра. «Это хорошо термомодернизованные дома. Есть дома ОСМД, которые получили 4-6 гривен за квадратный метр отопления. И есть люди, которые получили платежки по 33 гривни за квадратный метр, а есть и те, кто больше», – рассказывает эксперт.

По словам председателя одного из киевских ОСМД Василия Рудницкого, в его дома отопление одного квадратного метра стоило 6,85 гривни. Так, за тепло в квартире площадью 50 квадратов жильцы этого дома платили всего 342,5 гривни. В то же время киелвяне, которые живут в такой же квартире, но, к примеру, в доме без теплового счетчика, платили 1648,5 гривни.

Оптимальное время для утепления дома, рассказывает менеджер по коммуникациям ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин, – лето. Летом можно полностью утеплить стены здания, заменить окна на энергоэффективные, безопасно утеплить цоколь на глубину промерзания грунта, подвал, чердак, технический этаж и крышу здания. «В качественно утепленном доме летом будет не так жарко, а потребность в работе кондиционеров будет меньше», – отмечает эксперт в сфере энергоэффективности.

Летом работы и материалы дешевле, чем накануне или во время отопительного сезона. Для тех, кто задумался об энергоэффективности сейчас, план подготовки к зиме может выглядеть примерно таким образом:

июнь – проведение энергоаудита;

июль – подготовка техзаданий для энергоэффективных мероприятий;

август, сентябрь – работы по утеплению, монтаж оборудования, например, индивидуального теплового пункта;

сентябрь, начало октября – наладка оборудования, подготовка инженерных коммуникаций здания к отопительному сезону;

середина октября – ввод оборудования в эксплуатацию, вхождение в отопительный сезон.

«Частый вопрос, который задают представители ОСМД, которые задумались об энергоэффективности, можно ли проводить энергоаудит летом. Ведь тепловизором в жару пользоваться бессмысленно. Энергоаудит летом проводить можно. Потому что 90% энергоаудита – это работа с документами, данными по потреблению тепла, расчеты и разработка плана энергоэффективных работ», – рассказывает Антон Ковалишин.

Где брать деньги на утепление дома

Тепломодернизация многоэтажки на 500 квартир в среднем может обойтись в пять миллионов гривен. Чтобы оплатить работы и материалы, каждой квартире пришлось бы «выделить» по 10 тысяч гривен. Второй вариант – привлекать средства со стороны.

«Теплые кредиты» и городские программы. Любой украинец может приобрести негазовый котел, новые окна, материалы для утепления жилья и получить от государства компенсацию в размере от 30 до 70% от потраченных средств. Деньги на покупку материалов выдает государственный банк («Ощадбанк», «Укрэксимбанк» или «Укргазбанк»). Как отмечают в Государственном агентстве энергоэфеективности, эта программа пользуется большой популярностью среди украинцев. Только в 2016 году правительство потратило 884 миллиона гривен на компенсацию кредитов. Правда, большого эффекта это не дало – чаще всего украинцы покупают новые окна (на них выдали 67% кредитов). Однако, без установки индивидуального теплового пункта в доме, теплового счетчика, утепления стен и швов – экономить энергоресурсы не получится. Кроме того, сумма «теплого» кредита ограничена.

В некоторых городах термомодернизацию финансируют за счет городских бюджетов. К примеру, в Киеве по программе «70/30» можно заплатить за термомодернизацию всего 30% от ее стоимости, остальное оплатит город.

Частные инвесторы и гранты. Привлечь средства можно за счет гранта на утепление от одной из международных организаций (например, ЕБРР, USAID, IFC и др.). Кроме того, можно подписать соглашение с энергосервисной программой (ЭСКО). Она выполнит «работы» под ключ, а инвестированные средства вернет за счет достигнутой экономии. Такие компании финансируют 90% от стоимости проекта, все оборудование передается в собственность жильцов. Пока действует контракт с энергосервисной компанией, ее эксперты должны обслуживают установленное оборудование, бесплатно консультировать жильцов и следить за экономией энергоресурсов.

Отопление подорожает даже с субсидией

Кабмин принял решение сократить нормы потребления газа, тепла и электроэнергии на отопление с первого мая этого года. В прошлом отопительном сезоне субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне «коммунальную скидку» будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 гривни.

В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.

«Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами», – сказал «Сегодня» эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский.

Кроме того, Кабмин пересмотрел продолжительность отопительного сезона. Украинцы, которые пользуются центральным отоплением, будут получать субсидии на тепло после решения органов местной власти о старте отопительного сезона. А вот тем, кто самостоятельно отапливает дом или квартиру, отопительный сезон сократили на один месяц. Если раньше субсидию начисляли с 1 октября по 30 апреля, уже в этом году скидку будут начислять с 15 октября по 15 апреля. Если начать топить раньше – за использованные на отопление кубометры газа или кВт*час электроэнергию придется платить самостоятельно.

Источник: http://from-ua.com