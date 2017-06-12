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Украинская звезда сделала заявление о своей секс-ориентации (ВИДЕО)
12.06.2017 08:53
Певица прокомментировала слухи о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации
Украинская певица Мария Яремчук в интервью для программы Кати Осадчей "Світське життя" опровергла сплетни о том, что ей нравятся девушки.
На вопрос ведущей, являются ли правдой слухи о том, что артистка предпочитает людей своего пола, Мария опешила и стала "отнекиваться".
"Мне интересно, в каких еще смертных грехах я не была обвинена. Бедная моя мама, слава Богу, что она знает правду, что нет ничего такого, и свадьба будет обязательно. С парнем. Я люблю парней, это точно", – заявила Яремчук.
Отметим, что в СМИ ходят слухи о том, что у Марии Яремчук роман с ее концертным директором-девушкой.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, сексуальная ориентация, Мария Яремчук, певица
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