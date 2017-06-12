Украинские ТВ: какие каналы хотят приобрести на Банковой

12.06.2017 16:23

Журналисты рассказали о том, какие медиакомпании оказались в центре внимания администрации президента

Так, по мнению представителей СМИ, на первый план вышел телеканал «112», на который президент «положил глаз».

«С владельцами канала пытались договориться сначала скандальный народный депутат Александр Онищенко, а затем — экс-владелец банка «Михайловский», не менее одиозный Виктор Полищук, которого называли ситуативным бизнес-партнером президента», — сообщают журналисты.

По мнению журналистов, «5 канал » быстро потеснили на рынке другие новостные ресурсы и в первую очередь телеканал «112».

Впрочем, команда президента не растерялась и приобрела телеканал «Тонис», утверждают в издании, хотя номинальным владельцем все еще является бывший «регионал» Владимир Макеенко.

Как писала Politeka, бизнес Порошенко — это десятки предприятий в различных отраслях экономики. Кроме кондитерского сектора (фирма «Рошен»), интересы Порошенко присутствуют в финансовой сфере, агробизнесе и медиа. Также президента часто связывают с автопромом.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на УП