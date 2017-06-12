Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинский паспорт вошел в тридцатку самых влиятельных в мире

12.06.2017 11:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский паспорт вошел в тридцатку самых влиятельных в мире

Украинский паспорт получил самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме стран Балтии, заняв 30 место в рейтинге паспортов мира.

Теперь у украинцев на счету 119 безвизовых стран. Индивидуальный рейтинг украинского паспорта − 68, глобальный − 30, передает Корреспондент.

Первую строчку в рейтинге паспортов занимают Германия и Сингапур. Жители этих стран имеют право на безвизовый въезд в 159 стран.

Далее разместились Швеция и Южная Корея с безвизовым режимом с 158 странами.

Третье место занимают Дания, Италия, Финляндия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, Япония, США с показателем въезда без виз в 157 стран.

Украина в рейтинге находится рядом с островным государством Сент-Лусия − 29 место (120 стран) и Макао − 31 место (специальный административный район Китайской Народной Республики, 118 стран).

Граждане России имеют возможность путешествовать без виз в 106 стран мира и паспорт РФ занимает 41 место.

Напомним, безвизовый режим Украины с Евросоюзом вступил в силу 11 июня.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, мир, паспорт, биометрический паспорт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх