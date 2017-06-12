В Киеве водитель маршрутки ножом ранил учасника АТО

12.06.2017 16:55

По информации пользователя Facebook Марии Саврун ,водитель маршрутки в Киеве нанес ранения участнику АТО на замечание из-за отказа пенсионеру во льготном проезде, сообщает replyua.net.

Со слов Саврун, этот случай произошел в маршрутном такси № 410, в котором она ехала вместе с другом, участником АТО. «Прямо у нас на глазах мужчине пенсионного возраста водитель в хамской форме отказал в его праве на льготный проезд, мотивируя это тем, что, так как мы идем в Европу, то и вести себя нужно соответствующим образом и не просить о льготах. Между тем, в маршрутном такси висит распечатка перечня льготных категорий для маршрутных такси – пенсионеры по возрасту (Постановление КМУ от 23.09.2009 № 983), и мы водителю указали на нормы законодательства», - написала она.



Со слов Саврун, водитель в ответ на замечание начал ругаться и даже сказал АТОшнику объяснить на конечной остановке, «что он не понял».



«В конце концов, уже на конечной остановке моему другу, участнику антитеррористической операции, все объяснили с помощью ножа. Вызвали правоохранителей, врачи скорой забрали друга, он сейчас в операционной», - подчеркнула она.