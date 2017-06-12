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Вести из обменников: прогноз по доллару и евро на неделю

12.06.2017 21:16
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Вести из обменников: прогноз по доллару и евро на неделю

В период с 12 по 18 июня доллар в Украине продолжит дешеветь, и его стоимость составит 25,9-26 грн/$ и ниже.

Об этом заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

Он отметил, что вопреки пессимистичным прогнозам о негативном влиянии на валютный рынок безвизового режима Украины и Европейского Союза, гривня, наоборот, еще больше выросла к доллару — за неделю она прибавила 0,6-1%.

Аналогичная ситуация сложилась и с опасениями по поводу обвала украинской валюты из-за продолжения политики валютной либерализации Национального банка, которые также не оправдались.

"На текущей неделе мы ожидаем продолжения снижения доллара. Официальный курс доллара и его стоимость на межбанке могут опуститься до 25,9-26 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,6-26 гривен", — подытожил Иосуб.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, евро, доллар, курс валют
 
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