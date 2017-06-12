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ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES
За первую неделю июня после закрытия соцсетей «В контакте» и «Одноклассники» в Украине появилось несколько новых интернет-ресурсов.
Позицию номер один занимает вирусная соцсеть Nimses. Эта социальная сеть похожа на Instagram. Здесь даже можно заработать денег. Каждый пост и лайк оценивается во внутренней валюте нимах (nims), курс которой постоянно меняется.
Идея создания Nimses принадлежит Ольге Холобок. Проект зарегистрирован в США. Над разработкой автор и ее команда трудились три года. С пятнадцатого марта новая социальная сеть заработала в тестовом режиме, а официально открылась с первого июня. За первые десять дней июня в сети зарегистрировалось свыше пятиста тысяч пользователей.
Социальная сеть Nimses основана на геолокации. Все пользователи могут видеть информацию о том, с какого места сделан пост или картинка. Каждая прожитая в соцсети минута приносит ее владельцу по одному ниму. Свои заработанные нимы можно потратить или подарить, а можно копить.
По мнению разработчиков через год внутреннюю валюту Nimses можно будет монетизировать при условии, если пользователь накопил не менее 43 тысяч нимов. Основной принцип работы социальной сети – ты мне, я тебе. Чтобы сделать пост, надо выложить сто нимов. Комментарий под чужим постом или лайк тоже стоят денег.
Нимы за действия внутри сети не исчезают из вируального кошелька владельца аккаунта. Они начисляются тем, с которым взаимодействует пользователь. «Nimses — это всемирная система всего когда-либо прожитого времени», – так описывает новую соцсеть Google Play. Больше о принципе работы новой социальной сети можно узнать на официальном сайте проекта.
Однако не все в восторге от Nimses. Вот что пишет на своей странице в Фейсбук Taras Vasyliev:
«По моему мнению, эта сеть может быть очень опасной. Дело в том, что она работает на геолокации, то есть ваше местонахождение известно в любое время, о нем знают люди, которые связаны с вами в сети. Есть верификация, которая обязывает, чтобы Вас подтвердили еще шесть пользователей. Как по мне, сеть могут использовать группы из семи человек, которые будут регистрировать свою страницу с целью слежения. Также эта сеть, по-моему, попахивает недоброкачественным маркетингом, когда компании бегать за клиентами. Остерегаюсь того, что она может разрушить частную жизнь».
Несмотря на опасения, Nimses становится мегапопулярна в Украине и в России. На эту социальную сеть также обратили внимание и западные пользователи. Вирусная социальная сеть стала популярна во многом благодаря публичным людям, которых разработчики привлекли для популяризации проекта. Несколько дней назад новым сервисом посоветовал воспользоваться Иван Дорн.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, запрет, социальная сеть
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