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Этот фрукт поможет стабилизировать уровень сахара в крови и способствуюет потере веса
Полезные свойства сливы и чернослива. Ученые выяснили, что сливы содержат большое количество антиоксидантов. Всего в одной сливе их столько же, сколько в горсти голубики, которую до недавнего времени считали самым сильным антиоксидантом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
Слива – один из самых сочных и сладких фруктов. Сезон начинается с появления в мае японских сортов сливы и завершается в октябре европейскими сортами.
Сливы относятся к роду растений Prunus и являются родственниками персика, нектарина и миндаля. Все они считаются «плодами» - фруктами, у которых есть твёрдая косточка из каменистой ткани, окружающая единственное семя.
Чернослив - это высушенные сливы европейских сортов. Сладкий, с глубоким вкусом и липкой жевательной текстурой, чернослив – очень питательный и полезный сухофрукт. Как и другие сухофрукты, он доступен круглый год.
В 66 г свежей сливы содержится:
30 калорий
Витамин С - 8%
Витамин K - 5%
Медь - 4%
Клетчатка - 4%
Калий - 3%
ГИ: низкий
Польза для здоровья
Фенолы, содержащиеся в сливе и черносливе, обеспечивают эффективную антиоксидантную защиту
Растение, известное под названием Prunus domestica, и в свежем и в высушенном виде, не раз становилось предметом различных исследований из-за высокого содержания в нем уникальных фитонутриентов, называемых неохлорогенной и хлорогеновой кислотой. Эти вещества, обнаруженные в сливе и черносливе, классифицируются как фенолы, которые известны своими антиоксидантными свойствами. Фенолы, предотвращающие повреждения, особенно эффективны для нейтрализации особо опасного кислородного радикала, называемого супероксид-анионным радикалом.
Кроме того, они помогают предотвратить повреждение жиров кислородом. Поскольку наши клеточные мембраны, клетки головного мозга и молекулы, такие как холестерин, в основном состоят из жиров, нашему организму необходимо предотвращение повреждения свободных радикалов жирами.
Сливы и чернослив улучшают поглощение железа организмом и предоставляют дополнительную антиоксидантную защиту благодаря витамину C
Способность слив и чернослива улучшать поглощение железа в организме была подтверждена различными исследованиями. Такая способность фрукта может быть связана с содержащимся в нем витамином C. Слива является отличным источником этого витамина.
Витамин С необходим организму для создания здоровой ткани, а также для укрепление иммунной системы. Именно витамин С защищает наш организм от вирусов в период холода и сезона гриппа, а также он может быть полезен для людей, страдающих рецидивирующими инфекциями уха.
Витамин С также помогает защитить холестерин от окисления свободными радикалами. Поскольку окисленный холестерин накапливается в артериях и вызывает повреждение сосудов, витамин C полезен для людей, страдающих атеросклерозом или диабетической болезнью сердца.
Кроме того, он помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые могут способствовать развитию или прогрессированию таких состояний, как астма, рак толстой кишки, остеоартрит и ревматоидный артрит. Исследования показали, что потребление овощей и фруктов с высоким содержанием витамина С связано с уменьшением риска смерти от всех причин, включая сердечные заболевания, инсульт и рак.
Чернослив и сливы нормализуют уровень сахара в крови и способствуют потере веса
Растворимое волокно чернослива помогает нормализовать уровень сахара в крови, замедляя скорость, с которой пища выходит из желудка, и задерживая поглощение глюкозы после еды.
Растворимые волокна также повышают чувствительность к инсулину и поэтому могут сыграть полезную роль в профилактике и лечении диабета 2 типа. Кроме того, клетчатка чернослива дает чувство насыщения после еды, что помогает предотвратить переедание и увеличение веса.
Клетчатка, содержащаяся в черносливе, снижает уровень холестерина и защищает кишечник
Чернослив хорошо известен своей способностью предотвращать запоры, снижая риск рака толстой кишки и геморроя. Клетчатка, которой богат чернослив, способствует появлению полезных бактерий в толстой кишке. Когда эти бактерии перерабатывают клетчатку, они производят короткоцепочечную жирную кислоту, называемую масляной кислотой, которая служит основным топливом для клеток толстой кишки и помогает поддерживать здоровье ободочной кишки. Кроме того, бактерии создают две другие короткоцепочечные жирные кислоты, пропионовую и уксусную кислоту, которые используются в качестве топлива клетками печени и мышц.
Исследованиях показали, что пропионовая кислота ингибирует HMG-CoA-редуктазу, фермент, участвующий в производстве печенью холестерина. Снижая активность этого фермента, пропионовая кислота помогает снизить уровень холестерина в крови.
Кроме того, растворимые волокна чернослива помогают снизить уровень холестерина путем соединения с желчными кислотами и удаления их из организма через фекалии. Желчные кислоты - это соединения, используемые для переваривания жиров, которые производятся печенью из холестерина. Когда они выделяются вместе с волокном чернослива, печень начинает производить новые желчные кислоты и потреблять больше холестерина, тем самым снижая его общее количество.
Наконец, нерастворимая клетчатка питает дружественные бактерии в пищеварительном тракте, что помогает поддерживать их популяции. В дополнение к созданию полезных короткоцепочечных жирных кислот, описанных выше, полезные бактерии играют важную защитную роль, вытесняя патогенные (болезнетворные) бактерии и препятствуя их выживанию в кишечном тракте.
Теги: Донбасс, диабет, вес, фрукты, антиоксиданты, витамин С, слива
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