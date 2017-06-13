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"Мало авиарейсов", - "власти" Крыма лихорадочно ищут причины, чтобы оправдаться за провал туристического сезона

13.06.2017 07:45
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"Мало авиарейсов", - "власти" Крыма лихорадочно ищут причины, чтобы оправдаться за провал туристического сезона

"Мэр" аннексированного города Ялты Андрей Ростенко признал, что туристический сезон в Крыму в 2017-м будет худшим, чем за все годы аннексии. Он даже выступил с оригинальным объяснением, почему так происходит. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Так, ставленник Кремля был вынужден признать "тенденцию упадка туристического потока в Крым". Он призвал местных потерпеть, переждать тяжелые времена, выразив надежду, что все измениться. Он также высказал свое мнение, почему турист не хочет ехать на аннексированный полуостров.

С его слов, это связано не с аннексией, плохим качеством услуг или неоправданной дороговизной, а с малым количеством льгот, предоставленных Кремлем. Кроме того, по данным чиновника, на полуостров якобы летает слишком мало авиарейсов.



Теги: Донбасс, Крым, авиакомпании, Кремль, сезон, туристы, льготы
 
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