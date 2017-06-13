Правительство хочет отменить минимальные цены на сигареты

13.06.2017 08:45

В парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий отменить введенные в 2016 году минимальные оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака.

Автором законопроекта является Кабинет министров Украины. В правительстве уверяют, что новые нормы никак не затронут показатели бюджетов. Убрать минимальные цены необходимо для выполнения международных обязательств Украины, в частности перед Европейским Союзом. В Кабмине хотят, чтобы к Украине не возникли претензии со стороны комиссии ЕС и суда ЕС.

Как отмечают в правительстве, введение минимальных цен на табачные изделия противоречит положениям директивы Совета ЕС 2011/64/ЕС. В некоторых странах Евросоюза в 2000—2010 годах вводились минимальные розничные цены на сигареты, но решениями ЕС эта практика была отменена.

Напомним, ранее в Украине было одобрено повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия.

Источник fakty.ua