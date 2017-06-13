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СБУ перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны из Запорожской обл. в Россию. ВИДЕО

13.06.2017 07:27
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СБУ перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны из Запорожской обл. в Россию. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставок элитной марихуаны в России. Об зтом сообщает 112.ua с ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители установили, что наркодельцы на заказы российских клиентов выращивали каннабис на "плантациях" в Мелитопольском районе Запорожской области", - говорится в сообщении.

Марихуану в Россию отвозили курьеры железнодорожным транспортом, оплата за товар поступала организаторам на банковские карты.

Оперативники спецслужбы задержали одного из участников группировки в поезде "Харьков–Москва" и изъяли десять свертков каннабиса весом семь килограммов, который сообщник-проводник спрятал в технических нишах вагона.

Во время обысков по месту жительства организатора наркобизнеса в Броварском районе Киевской области сотрудники СБ Украины обнаружили еще десять килограммов готовых к сбыту наркотиков.

Одновременно на Запорожье правоохранители ликвидировали плантацию марихуаны и нарколабораторию. По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составят свыше двух с половиной миллионов гривен. Двум задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось ранее, СБУ перекрыла канал поставки элитной голландской марихуаны из района зоны АТО в Москву.

 



Теги: Россия, Донбасс, контрабанда, марихуана, Запорожская область, СБУ
 
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