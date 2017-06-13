- Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»16:24
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма14:22
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- Эксперт: Украинцам нужно понять, что бюджет - это не только корыто для чиновников13:40
- Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта будут выдавать после спецпроверки12:59
В СНБО призвали перейти от АТО к новому формату защиты от гибридной войны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил о необходимости завершения антитеррористической операции с переходом на новый формат защиты страны.
Он напомнил, что действующее в Украине законодательство предусматривает лишь два основных случая, при которых разрешено боевое применение Вооруженных Сил — объявление войны и антитеррористическая операция.
Однако, по словам Турчинова, законодательство формировалось на основе представлений ХХ столетия о классической войне и не учитывает необходимости противостоять гибридной агрессии, которую ведет против Украины РФ.
В связи с этим, по его словам, пришло время определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны, применяющихся Россией против нас.
«Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять Вооруженные Силы и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ», — заявил секретарь СНБО.
По его мнению, нужно создать постоянно действующий Оперативный штаб с широкими полномочиями, который осуществлял бы комплексное управление ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.
Источник fakty.ua
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, СНБО, АТО, гибридная война
- Вятрович объяснил, почему запрет российских сайтов вызвал неприятие в украинском обществе
- Арестович: "ЛНР" и "ДНР" полностью уверены, что с мая они будут в составе России
- Россия готовит на майские праздники провокации в Одессе - разведка
- Путин озвучил масштабные ядерные планы
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса
- Донбасский узел: что дальше? Сценарий второй: боевой
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- ОБСЕ: Луганск ставит метки в украинские паспорта15:00
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя14:40
- Можно ли пляжи Мариуполя назвать курортом? ВИДЕО14:01
- ШАХТЫ НА ДОНБАССЕ ПОДТОПЛЕНЫ ДО КРИТИЧЕСКОГО МАКСИМУМА12:20
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения11:40
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- В оккупированный Донецк из Германии приедет известный рэпер. ВИДЕО17:09
- «Л/ДНР» воруют у России деньги 16:44
- Министр соцполитики знает, сколько денег нужно пенсионерам «для полного счастья»16:24
- Порошенко подписал закон о создании печатных СМИ Минобороны на время конфликта на Донбассе16:00
- В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера15:40
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии09:43
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации09:14
- Как правильно питаться в дороге во время путешествий08:53
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- На территории Донецкой области введены временные ограничения
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- "ДНР" накрывает экологическая катастрофа
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты