В Украине существенно подорожали мясо и яйца

13.06.2017 21:30

К тому же, в цене подорожали и другие продукты. В начале июня существенно подорожали социальные продукты питания (мясо, яйца и капуста). Об этом сообщил руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

С начала июня кочан капусты подорожал на 4 гривны за килограмм, то есть на 42%. Десяток яиц подорожал на 3,5 гривен, то есть на 34%. Теперь средняя цена капусты и яиц составляет – соответственно 13,5 грвень за килограмм и 13,5 гривен за десяток.

Также выросли в цене мясные изделия: свинина подорожала на 3,5 гривны, говядина – на 1,8 гривны, сало – на 1,4 гривны, вареная колбаса – на 0,5 гривны. Отныне, средняя цена свинины по Украине составляет почти 91 гривну за килограмм, говядины – 102 гривны за килограмм, сала – 43,5 гривен за килограмм, вареной колбасы – 66 гривен за килограмм.

К тому же, в цене подорожали и другие продукты. А именно, лук подорожал на 1,4 гривны за килограмм, подсолнечное масло – на 40 копеек, рис – на 40 копеек. На сегодня средняя цена лука составляет 10,7 гривен за килограмм, подсолнечного масла – 33,2 гривен за литр и рис – 18 гривен за килограмм.

А вот гречка подешевела. Теперь за килограмм крупы надо заплатить на 60 копеек меньше. Средняя цена за килограмм гречки – 26 гривен. Сливочное масло подешевело на 1 гривну, его цена составляет 139,7 гривен за килограмм.

Как ни крути, а борща и вареников при той же заработной плате придется готовить уже меньше. А из обещаний улучшения каши не сделаешь, – константував Дорошенко.