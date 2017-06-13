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В "Укрзализныце" назвали стоимость проезда в Болгарию

13.06.2017 08:15
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В "Укрзализныце" назвали стоимость проезда в Болгарию

С 15 июня в Болгарию будет курсировать не поезд, а прицепной вагон, который будут добавлять в состав поезда № 451 Минск-Варна.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В ведомстве уточнили, что пост главы "Укрзализныци" в ФБ касался не запуска поезда, а прицепных вагонов, которые будут присоединять к поезду №451 Минск - Варна.

"Стоимость билета на проезд в прицепном купейном вагоне Львов - Варна составляет около 2430 грн. Обращаем Ваше внимание, что цена билетов на международные направления может меняться в зависимости от курса валюты в день приобретения проездных документов", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что количество вагонов будет зависеть от спроса.

Согласно расписанию, поезд въезжает на территорию Украины из Минска через Удрицк. Из городов Украины поезд проезжает Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Коломыю, Черновцы.

Далее поезд едет через Молдову и Румынию.

Из Ровно в Варну движение поезда продлится около 32 часов. Из Львова - около 30 часов.

Поезд будет курсировать раз в 10 дней.



Теги: Донбасс, стоимость, Минск, Болгария, поезд, Укрзализниця, проезд
 
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