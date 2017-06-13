За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?

13.06.2017 15:20

Уже несколько дней украинская власть всех уровней торжественно гремит в литавры, устроив из открытия безвизового проезда в Европу эдакое всенародное торжество. Но почему этой довольно заурядной бюрократической реформе придают видимость эпохального исторического события? Только ли потому, что получение безвизового режима стало чуть ли ни единственным достижением нынешней власти? Да и то после двух лет бесконечных обещаний про «безвиз уже в следующем месяце», и лишь в кастрированном варианте на 90 дней для туристических и деловых поездок!

А может в помпезном прощании президента Порошенко с «немытой Россией» был заложен еще какой-то скрытый смысл? Собственно говоря, так оно и есть. Определенная группа украинских политиков изначально видела в «безвизе» не столько возможность открыть Европу для большего числа украинцев, сколько закрыть для них Россию. Ведь это было частью их извечной стратегии «геть вид Москвы!».

Вот почему сейчас их ликующие речи о «безвизе» сопровождаются неизменными едкими остротами в адрес проблемной соседки Украины. Впрочем, можно уверенно сказать, что эти остроты произносились бы даже в том случае, если бы Россия не создала нам никаких проблем. Стоит вспомнить, что еще в 2013 году, то есть до аннексии Крыма, даже до начала таможенной войны между Киевом и Москвой, украинские национал-патриоты с таким же ликованием и таким же «прощай, Россия!» смаковали приближение подписания Ассоциации.

Веселится и ликует весь народ

Торжества устроили по всей стране, даже на Востоке Украины, где тема безвизового режима с Европой куда менее актуальна, чем вопрос поездок в Россию. В Красноармейске (ныне – Покровск) Донецкой области прошел костюмированный «праздник безвиза», устроенный губернатором-патриотом Павлом Жебривским - родным братом фармацевтической «олигарши» Фили Жебровской, чей бизнес успешно работал при любой власти. Но таким уж волшебным свойством стало обладать кресло губернатора Донецкой области с 2014 года, что всякий садящийся в него становится неистовым украинским патриотом. Даже донецкий олигарх Сергей Тарута, бывший компаньон Ахметова по «Индустриальному союзу Донбасса», в 90-х прославившийся агрессивной и мошеннической «приватизацией» металлургических заводов региона. Впрочем, «патриотом» в наше время стать нетрудно: надел вышиванку, погрозил кулаком Кремлю - и готово!

Теперь давайте разберем по полочкам, кто и почему радуется безвизовому режиму с Европой. Петр Алексеевич, как мы уже сказали выше, радуется тому, что, наконец-то, он впервые выполнил данное своим избирателям обещание. Порошенко теперь будет трубить об этом своем достижении до самого 2019 года, надеясь, что благодарные украинцы вновь изберут его своим президентом. А поддакивать ему будут и его многочисленная челядь с Банковой, и его винницкие союзники. Хвастать то им больше тоже нечем!

Национал-патриоты, шепчущие на ухо Гаранту политическую стратегию державы, довольны тем, что передвинули Украины на один шаг от России к Европе. А что радует маленьких украинцев? Ну, во-первых, тема безвизового режима уникальна тем, что она не создает объективных причин для недовольства – а это большая редкость в наше время. Впрочем, таки есть небольшая категория украинцев, которые с 11 июня 2017 года в прямом смысле потеряли свой хлеб: это сотрудники турагентств и контор платных услуг, которые зарабатывали оформлением виз для украинских туристов. Что ж, теперь им стоит переквалифицироваться в оформителей биометрических паспортов!

Ещё сердито бурчат немногие записные «рашисты», считающие что «безвиз» действительно уводит Украину из сферы влияния России. А так «безвиз» почти ни для кого не создает никаких проблем, по крайней мере, в Украине. Кому он нужен – они им воспользуются, кому нет – скоро о нём забудут, а главное что он не требует ни бюджетных расходов, ни взяток должностным лицам.

Ну а для широких масс посещающих Европу украинцев безвизовый режим принес экономию денег (30 евро с визы + доплата за быстрое оформление) и экономию времени. Хотя и тут есть одна небольшая загвоздка: раньше, получив визу, вы гарантированно пересекали границу, сейчас же вас, с чемоданами в руках, неожиданно могут завернуть обратно, если вдруг «европограничники» найдут какие-то причины отказать вам во въезде в ЕС.

«Езжай на работу в Германию!»

Однако понятно, что украинская власть старалась, выклянчивая «безвиз» у Европы, не столько для украинских туристов, сколько для украинских гастрабайтеров - которых в разы больше, чем праздных путешественников. К тому же большинство из них это жители Центральной и Западной Украины, электорат «партий Майдана» и куда более активная часть украинского общества, чем их пассивные сограждане Юго-Востока.

Будет ли «безвиз» способствовать росту потока «заробитчан» в Евросоюз? Безусловно! В первую очередь, им воспользуются сезонные сельхозрабочие. Туристического «безвиза» на 90 дней для этого вполне хватит, а отсутствие необходимости тратить время на оформление визы позволит сразу откликнуться на объявление работодателей. Как говорится, утром прочитал – а уже вечером собрался и поехал! Поэтому уже в нынешнем году можно ожидать заметного увеличения числа украинских сборщиков ягод и томатов.

А вот заметного облегчения для других категорий «заробитчан» введение безвизового режима на 90 дней не даст. Если украинец намерен непрерывно проработать в Европе от полугода и более, то ему все равно потребуется оформить либо трудовую визу, либо вид на жительство. Иначе через 90 дней он станет нелегалом, которого при поимке депортируют в Украину и повторно не впустят. Однако эти 90 дней можно использовать для поиска работы и даже для отработки 1-2 месяцев испытательного срока – а затем быстро смотаться и оформить трудовую визу, или же даже умудрится получить вид на жительство. То есть в данном случае «безвиз» практически бесполезен для уже работающих в Европе украинцев, но поможет тем, кто только ищет там работу и пытается «пустить корни».

Поэтому в ближайшие несколько лет можно спрогнозировать увеличение числа начинающих украинских гастрабайтеров, однако сколько их них смогут там закрепится, сказать трудно – это уже зависит не от безвизового режима. Но вот вопрос: а стоит ли этому радоваться? Конечно, с точки зрения украинского обывателя, найти работу в Европе - это очень замечательно! Но почему этому поют дифирамбы украинские политики, включая президента? Они что, не понимают, что в результате этого «безвиза» из страны уедет, возможно навсегда, еще больше трудоспособных граждан? Вряд ли не понимают – но считают это великим достижением своей политики.

Однако даже беглого взгляда хватает, чтобы понять, насколько эта политика деградировала за последние четыре года. Если Ассоциация в 2013 году давала надежду на развитие украинское экономики до европейского уровня, то «безвиз» 2017 года лишь еще шире открывает двери для украинской трудовой миграции.

Речь о развитии украинской экономики вообще больше не идет. Более того, в провластной прессе появились публикации, в которых прямо призывают «разрушать советские стереотипы» о развитой индустриальной экономике, и продолжить «декоммунизацию» на уровне учебных заведений. В которых молодежь будут учить тому, что возврат к прежней экономике не возможет и не нужен, что трудовая миграция это нормально и хорошо. Словом, воспитывать из юных украинцев будущих гастрабайтеров.

Из России в Европу

Однако если вы решите, что всё это делается по наущению Запада, который хочет превратить украинцев в дешевую рабсилу для Европы, то сильно ошибетесь. Запад, по меньшей мере Евросоюз, тут совершенно не причем. Рабочей силы там хватает и без украинцев, единственное, они бы хотели видеть нас в качестве сезонных сельхозрабочих, которые осенью будут уезжать обратно домой. Опять же, такая подработка летом ничуть не вредит украинской экономике и демографии, этим могли бы заниматься и студенты, и домохозяйки. Вот массовый выезд без возврата сотен тысяч взрослых трудовых кадров – это невосполнимая потеря для страны.

Впрочем, а что им тут делать, если реальная безработица в стране достигает 50%, а зарплаты в провинциях немного выше минималки? А между тем на реанимацию украинской экономик рассчитывать не приходится, этого даже нет в программах нынешней власти, чьи «профессионалы» считают, что открывать заводы и создавать рабочие места должны иностранные инвесторы. Но так как инвесторы в Украину тоже не спешат, то из Украины продолжают вытекать её граждане. И похоже, что «безвиз» - это еще и своеобразная попытка украинской власти решить проблему обвальной безработицы в стране.

Похоже, «на верху» в самом деле полагают, что если безработные уедут из страны – то проблема решится сама собою. А если вымрут пенсионеры и больные, то решится проблема медицины и дефицита Пенсионного фонда.

Но всё же за истошной политической компанией вокруг «безвиза» прослеживается и кое-что ещё. Стало ли совпадением, что одновременно с получением долгожданного безвизового режима с Европой, в Киеве заговорили о возможности введения визового режима с Россией? При этом понимая, что в ответ Россия тут же введет визовый режим для украинцев – что, в первую очередь, ударит по ездящим туда гастрабайтерам.

Думается, что это не совпадение. И даже Крымский вопрос и война на Донбассе тут не причем: если бы причина была конкретно в них, то закрывать границы с Россией (и липецкий «Рошен») нужно было еще в 2014 году. Поэтому есть мнение, что дело тут в следующем: в Киеве специально дожидались «безвиза», то есть некоторого облегчения выезда украинских «заробитчан» в Европу, чтобы лишь после этого начать всерьез поднимать тему введения виз с Россией. Сначала пошире приоткрыть двери на Запад – и только потом закрывать их на Восток. Смысл этой манипуляции состоят в том, чтобы плавно перевести поток «заробитчан» из России в Европу, если не весь, то хотя бы значительную его часть.

Действительно, если бы визовый режим с Россией ввели раньше, то десятки тысяч, а может сотни тысяч ездящих в Россию на заработки украинцев получили бы «геморрой», который лишил бы многих работы в «стране-агрессоре». Кстати, это не так уж и смешно, что свыше миллиона украинцев продолжают трудится на благо экономии страны, отобравшей у них Крым и половину Донбасса – да видать нужда заставляет. Что же удумали по этому поводу в Киеве? Вернуть сограждан обратно в Украину, создав для них рабочие места дома, на родине? Ага, сейчас! Нет, украинские политики решили вытащить украинских «заробитчан» из России, а поскольку в Украине для них работы нет, то открыть им дорогу на заработки в Европу.

За этим сомнительным прожектом чувствует рука национал-патриотов. Тех же самых людей, которые в 2014 году «научили» президента прогнать через мобилизацию и АТО как можно больше украинских мужчин, дабы привить им «патриотический дух». А иначе зачем было призывать в армию 360 тысяч (!) человек, в то время как общая численность боевиков сепаратистов их «бурятских» союзников не превышала 30-40 тысяч? А теперь украинцев решили воспитывать работой в Европе, что подтверждается многочисленными высказываниями национал-патриотов типа «кто съездить в Европу – забудет про русский мир!».

Проблема в том, что итогом этой затеи может стать массовый переезд украинцев на ПМЖ в Россию. То есть те, кто ездил туда «на вахту» или работал временно, начнут получать вид на жительство и подавать на гражданство, и даже примыкать к путинской программе «переселения соотечественников». В первую очередь, так поступят те, кто работает на нефтегазодобыче и на промышленных предприятиях, кто нашел работу по специальности – ведь в Европе им могут предложить лишь неквалифицированную работу. И Украина не просто вновь потеряет тысячи своих граждан, она потеряет тысячи ценных профессиональных работников.

Однако напрасно ожидать роста патриотизма от тех, кто будет вынужден оставить работу в пусть и агрессивной России, вернутся на стонущую от безработицы родину, и потом отправится в поисках работы в Евросоюз. Измученные этими перетрясками украинцы наполнятся лишь одним чувством – еще большей ненавистью к своей бестолковой власти.

Источник from-ua.com