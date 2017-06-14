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​Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen

14.06.2017 18:15
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&#8203;Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen

Федеральная налоговая служба (ФНС) России рассчитывает взыскать с ООО "Рошен" (торговый дом) – российской "дочки" украинской корпорации Roshen – 150 млн рублей (около $2,64 млн). Об этом сообщает пресс-служба Roshen.

В компании отметили, что ФНС по итогам налоговой проверки ООО "Рошен" за 2014-2015 годы решила, что предприятие при выплате дивидендов в Украине не имело права применять льготы, предусмотренные соглашением об избежании двойного налогообложения между Украиной и РФ от 8 февраля 1995 года.

"Претензии ФНС РФ по уплате ООО "Рошен" дополнительных более чем 150 млн рублей налога на доходы иностранных организаций не имеют отношения к надлежащей производственной практике уплаты налогов или борьбе с налоговыми уклонениями. Корпорация Roshen заявляет о том, что данные претензии со стороны ФНС РФ являются неправомерными и нарушают международные обязательства РФ", - говорится в сообщении.

В Roshen заверили, что предприятие платит налоги в полном объеме, а претензии ФНС РФ являются попыткой взыскать с компании дополнительные налоги, которые были уплачены в бюджет Украины.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в конце января Roshen объявила о закрытии своей фабрики в Липецке. В конце апреля на фабрике начались сокращения сотрудников.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Липецк, фабрика, Roshen
 
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