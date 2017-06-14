Большинство украинцев не могут платить за коммуналку - опрос

14.06.2017 20:20

У более 60 процентов опрошенных ухудшилось материальное положение за последний год. У более 60 процентов украинцев ухудшилось материальное положение за последний год и они не в состоянии оплатить коммуналку. Об этом сказано в опросе социологической группы Рейтинг.

"За последний год у более 60% опрошенных ухудшилось материальное положение, у 30% оно не изменилось, только у 6% - улучшилось, 2% - не определились с ответом.

Более 60% опрошенных не под силу оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, 35% могут их оплачивать, еще 3% не определились", - говорится в исследовании.

При этом 97 процентов опрошенных ощущают на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в этом году.

65 процентов опрошенных причиной плохого экономического положения в стране считают непрофессионализм и коррупцию действующей власти, а 54 процента главной причиной назвали военные действия на востоке страны.

Также 31% украинцев считают, что виновата неспособность Верховной Рады принимать нужные стране законы, а 28% - непрофессионализм и коррупцию предыдущей украинской власти .

"При этом если на Западе страны основной причиной считают военные действия на Востоке и непрофессионализм и коррупцию предыдущей власти, то на Юге и Востоке больше отмечают непрофессионализм и коррупцию действующей власти", - отмечается в исследовании.

Помимо этого, с утверждением, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, соглашаются 85 процентов опрошенных (каждый десятый не согласен), в состоянии развала - 75 процентов (17 процентов не согласны), в состоянии изменений - 44 процента (50 процентов не согласны) в состоянии развития - 21 процент (71 процент не согласен), консолидации - 17 процентов (58 процентов не согласны).

Всего были опрошены 2 тысяч респондентов путем личного интервью. Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше.

Ранее также в ООН заявили, что большинство украинцев - за чертой бедности. Кроме того, Украина теряет позиции и в рейтинге счастливых стран.

Источник korrespondent.net