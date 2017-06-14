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Отмена налога на пенсии коснется около 500 тысяч украинцев
14.06.2017 12:29
Отмена налога на пенсии для работающих пенсионеров, которую планируется провести в рамках пенсионной реформы, коснется полумиллиона украинских граждан. Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.
“Вопрос отмены затронет около полумиллиона человек, то есть это люди, которые являются пенсионерами и работают одновременно, - им выплачивается пенсия на уровне 85 % от назначенного размера, но не меньше, чем полтора размера прожиточного минимума”, - отметил он.
Машкин также подчеркнул, что возможная отмена соответствующей нормы законодательства непосредственно на бюджет Пенсионного фонда “критически не повлияет”.
Теги: Украина, Донбасс, налог, пенсионный фонд, отмена, пенсии
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