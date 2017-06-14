Порошенко: Если мы отменим АТО и не предоставим военным права действовать адекватно, то оставим Украину беззащитной

14.06.2017 19:30

Президент Украины Петр Порошенко выступил против отмены АТО, он заявил, что если не предоставить "военным право адекватно действовать в условиях российской агрессии, Украина будет беззащитной". Об этом Порошенко заявил во время выступления в Покровске Донецкой обл., сообщается на сайте Администрации президента.

"Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной", - заявил Петр Порошенко журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены АТО и введения военного положения.

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность обеспечения украинских военных всеми возможностями противодействия российской агрессии.

Как сообщалось, сегодня заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук анонсировал, что на следующей неделе на рассмотрение Верховной Рады подадут законопроект об изменении формата антитеррористической операции.

Ранее сам секретарь СНБО говорил, что дальнейшее освобождение оккупированных территорий в рамках формата АТО является невозможным.

Источник 112.ua